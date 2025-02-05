50-летняя Елена показалась без единой капли косметики и мастерски поставила хейтеров на место

Украинский продюсер Елена Мозговая показалась без единой капли косметики и утерла нос хейтерам.

В своем Instagram 50-летняя знаменитость поделилась, что иногда наталкивается на комментарии, в которых критикуют ее внешность, мол, без макияжа и прически она не такая красивая. Продюсер решила мастерски поставить на место таких экспертов.

Елена Мозговая опубликовала фото, на котором предстала без единой капли декоративной косметики. Также знаменитость сфотографировалась и без прически. Мозговая продемонстрировала свою естественную красоту и обратилась к хейтерам. Как отметила продюсер, так она выглядит даже красивее, чем когда с макияжем и прической.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

"Некоторые взволновались, что без макияжа и прически я не такая уж красавица...Не волнуйтесь, потому что еще красивее", — отметила знаменитость.

Напомним, недавно Елена Мозговая делилась своим архивным фото. Знаменитость показывала, как выглядела в 18 лет. Тогда было как раз начало бурных 90-х.

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