56-летний Виктор Павлик показал, как выглядел в детстве

Исполнитель Виктор Павлик решил вспомнить о своих детских годах.

В Instagram-stories знаменитость поделился архивным черно-белым снимком. На фото был запечатлен еще совсем юный Виктор Павлик, которого держала на руках бабушка.

Будущий артист был одет в шапочке, пальто и ботинках. Маленький Павлик позировал перед камерой с серьезным выражением лица.

Виктор Павлик в детстве / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Кстати, годовалый сын Павлика – Миша – невероятно похож на своего звездного папу. Ранее певец сравнивал свои фото и мальчика. На снимках отца и сына действительно легко спутать.

Фото: instagram.com/viktorpavlik

Отметим, что сына Михаила супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова родила 15 июня 2021 года. Также у Павлика от предыдущих браков было два сына – Александр и Павел. К сожалению, Павел 7 августа 2020 умер от рака. Парню был 21 год. Также у Павлика есть дочь Кристина.

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