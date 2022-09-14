56-летний Виктор Павлик показал, как выглядел в детстве

Украинский певец Виктор Павлик поделился архивным снимком.
Исполнитель Виктор Павлик решил вспомнить о своих детских годах.
В Instagram-stories знаменитость поделился архивным черно-белым снимком. На фото был запечатлен еще совсем юный Виктор Павлик, которого держала на руках бабушка.
Будущий артист был одет в шапочке, пальто и ботинках. Маленький Павлик позировал перед камерой с серьезным выражением лица.
Кстати, годовалый сын Павлика – Миша – невероятно похож на своего звездного папу. Ранее певец сравнивал свои фото и мальчика. На снимках отца и сына действительно легко спутать.
Отметим, что сына Михаила супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова родила 15 июня 2021 года. Также у Павлика от предыдущих браков было два сына – Александр и Павел. К сожалению, Павел 7 августа 2020 умер от рака. Парню был 21 год. Также у Павлика есть дочь Кристина.
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