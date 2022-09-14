56-річний Віктор Павлік показав, який вигляд мав у дитинстві

Виконавець Віктор Павлік вирішив пригадати свої дитячі роки.

Так, в Instagram-stories знаменитість поділився архівним чорно-білим знімок. На фото був зображений ще зовсім юний Віктор Павлік, якого тримала на руках бабуся.

Майбутній артист був одягнений у шапочці, пальто та у черевичках. Маленький Павлік позував перед камерою з серйозним виразом обличчя.

Віктор Павлік у дитинстві / Фото: instagram.com/viktorpavlik

До речі, однорічний син Павліка – Михайлик – неймовірно схожий на свого зіркового тата. Так, раніше співак порівнював свої фото та хлопчика. На знімках батька й сина дійсно легко сплутати.

Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, що сина Михайла дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова народила 15 червня 2021 року. Також у Павліка від попередніх шлюбів було двоє синів – Олександр та Павло. На жаль, Павло 7 серпня 2020 року помер від раку. Хлопцю був 21 рік. Також у Павліка є донька Христина.

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