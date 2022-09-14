Яким має бути вирішення карабаського конфлікту: військовий експерт назвав єдиний спосіб

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Азербайджан має тиснути на Вірменію для вирішення карабаського конфлікту, який триває досить довго.

За його словами, Азербайджан так чекав 30 років, аби вирішити питання із Нагірним Карабахом.

Таку думку висловив Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Треба розуміти, що Вірменія не йде на вирішення карабаської проблематики, тому так чи інакше, але я бачу вирішення цієї ситуації виключно саме через тиск з боку Азербайджану. Азербайджан вже не в тій ситуації, коли він може чекати. Він чекав вже 30 років майже вирішення цієї проблематики, і саме зараз він може дозволити собі не чекати, а здійснювати тиск на Вірменію. Якщо Вірменія не готова до вирішення цієї проблематики саме згідно з цими домовленостями, які були підписані 2020 року, то тоді це триватиме, допоки Єреван дійсно не піде на поступки. Саме вирішення цієї проблематики було б для Вірменії вирішенням внутрішньої проблематики, політичних та економічних проблем", - впевнений він.

Щодо допомоги від Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку запросила Вірменія, то на неї не варто чекати, зауважив експерт.

"Від ОДКБ не варто чекати на допомогу. Може, Таджикистан, Росія або Білорусь, але мені здається, що вони на це не підуть. ОДКБ - мертва організація", - сказав він.

Нагадаємо, між Вірменією та Азербайджаном знову відновився територіальний конфлікт. У Єревані називають обстріли своїх військових об’єктів на прикордонній території порушенням суверенітету, в Азербайджані запевняють, що не ведуть бойових дій у межах сусідньої країни.

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