Вірменія тримається виключно за військової підтримки Росії - експерт

Вірменія тримається виключно за військової підтримки Росії. Хоч РФ у війні проти України програє, але вона все одно досі залишається потужною.

Росія, миротворчі війська якої перебувають на території Азербайджану, підтримує Вірменію — країна тримається виключно за рахунок підтримки РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Петро Черник.

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“Вірменія тримається виключно за підтримки Росії. Вона ще доволі сильна. Я б поки що не поспішав хоронити нашого одвічного ворога. Але вона неминуче програє - і от тоді, коли вона остаточно посипиться і зійде з геополітичної арени, ось тоді буде справжній Вірменсько-Азербайджанський альянс”, — наголосив Петро Черник.

Він також додав, що Росія не збирається відмовлятися від південного Кавказу - вони вважаються, що це зона їх стратегічних інтересів. А це, своєю чергою, відволіче якусь кількість військових ресурсів.

Проте надіятися на те, що російські окупанти зменшуть наступ на фронті - не варто.

“Росія тверезо усвідомлює, що якщо Україна досягає успіху, то питання розпаду РФ — питання часу. Вони це прекрасно розуміють. Головною причиною цієї війни і було те, що РФ хоче повернути Україну до свого складу”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що наразі конфлікт у Нагірному Карабаху знов набирає обертів.

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