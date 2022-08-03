Армения держится исключительно за счет военной поддержки России – эксперт

Армения держится только за счет военной поддержке России. Хоть РФ в войне против Украины проиграет, но она все равно остается мощным государством.

Россия, миротворческие войска которой находятся на территории Азербайджана, поддерживает Армению – страна держится исключительно за счет поддержки РФ.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Петр Черник.

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"Армения держится исключительно за счет поддержки России. Она еще достаточно сильна. Я бы пока не торопился хоронить нашего извечного врага. Но она неизбежно проигрывает – и вот тогда, когда она окончательно посыпится и сойдет с геополитической арены, вот тогда будет настоящий Армянско-Азербайджанский альянс”, – подчеркнул Петр Черник.

Он также добавил, что Россия не собирается отказываться от южного Кавказа – они полагают, что это зона их стратегических интересов. А это, в свою очередь, отвлечет какое-то количество военных ресурсов.

Однако надеяться на то, что российские оккупанты снизят наступление на фронте — не стоит.

"Россия трезво осознает, что если Украина добивается успеха, то вопрос распада РФ — вопрос времени. Они прекрасно это понимают. Главной причиной этой войны было то, что РФ хочет вернуть Украину в свой состав”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что сейчас конфликт в Нагорном Карабахе вновь набирает обороты.

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