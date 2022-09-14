Росія не має наміру йти з материкової частини України - військовий експерт

Російські окупанти не мають наміру так просто йти з материкової частини України. В Харківській області росіяни були в ситуації, коли велика кількість окупаційних підрозділів перебуває в оточенні.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

“Наразі кількість полонених із РФ, які перебувають в Україні, значно більша, ніж українських військовослужбовців у росіян. Тому ситуація в обмінному фонді для них патова. Вони повинні йти на якісь домовленості щодо обміну полонених у диспропорції. Вони затягують із цим процесом. Так само вони затягують із виведенням своїх підрозділів із тих територій, де вони вже приречені. Як от правобережна частина Херсонської області. Там вони були приречені ще в середині липня”, - наголосив Олександр Коваленко.

Також він додав, що після того, як ЗСУ вперше завдали удару по позиціях російських окупантів на острові Зміїний, було зрозуміло, що будь-який розміщений ними там контингент буде під вогневим впливом ЗСУ.

Нагадаємо, що львівські десантники збили російський багатоцільовий винищувач Су-30.

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