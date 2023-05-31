65-летний Алек Болдуин перенес серьезную операцию

Жена актера рассказала, что случилось и как чувствует себя ее муж.
Голливудский актер Алек Болдуин перенес серьезную операцию.
Об этом рассказала его жена Хилария в Instagram. По ее словам, операция прошла на бедре Алека. Актер давно нуждался в хирургическом вмешательстве, ведь он постоянно при ходьбе чувствовал боль.
"У Алека новое бедро. Это уже давно нужно было сделать", — отметила Хилария.
Алек Болдуин сейчас находится в больнице. Жена актера надеется, что ее муж как можно скорее поправится и будет хорошо чувствовать себя.
"Как твой партнер, я очень хочу, чтобы ты поправился, а также чтобы эта интенсивная хроническая боль уже осталась позади. Надеюсь, это улучшит твою жизнь", — отметила Хилария.
Напомним, недавно украинская актриса Антонина Хижняк перенесла серьезную операцию. У знаменитости были проблемы с глазом.
Читайте также:
- Анастасия Волочкова сдала местонахождение воинской части россиян во время атаки дронами Москвы
- Дзидзьо восхитил фото с сестрой и рассказал о ее таланте
- Бритни Спирс ошеломила фанатов фотографией своего пышного бюста вблизи
- "Отчаянным домохозяйкам" – 19 лет: как за это время изменились главные актеры сериала