65-летний Алек Болдуин перенес серьезную операцию

Жена актера рассказала, что случилось и как чувствует себя ее муж.

Голливудский актер Алек Болдуин перенес серьезную операцию.

Об этом рассказала его жена Хилария в Instagram. По ее словам, операция прошла на бедре Алека. Актер давно нуждался в хирургическом вмешательстве, ведь он постоянно при ходьбе чувствовал боль.

"У Алека новое бедро. Это уже давно нужно было сделать", — отметила Хилария.

Алек Болдуин с женой / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Алек Болдуин сейчас находится в больнице. Жена актера надеется, что ее муж как можно скорее поправится и будет хорошо чувствовать себя.

"Как твой партнер, я очень хочу, чтобы ты поправился, а также чтобы эта интенсивная хроническая боль уже осталась позади. Надеюсь, это улучшит твою жизнь", — отметила Хилария.

Напомним, недавно украинская актриса Антонина Хижняк перенесла серьезную операцию. У знаменитости были проблемы с глазом.

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