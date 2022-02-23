Аделина Дели в ярком белье и стрипах произвела фурор в Сети

20-летняя участница балета NK похвасталась фигурой.
Украинская танцовщица и модель Аделина Дели устроила новую откровенную фотосессию.
Участница "Танцев со звездами", боровшаяся за кубок со знаменитыми партнерами, рэпером Серегой и футболистом Сергеем Мельником, показала на странице своего Instagram эффектный кадр. На снимке 20-летняя танцовщица балета певицы Насти Каменских предстала в ярком оранжевом белье и прозрачных стрипах. Аделина продемонстрировала осиную талию и длинные ноги.
Подписчики оценили снимок и фигуру Дели в комментариях: "Сексуальная кошечка", "Богиня", "Очень ярко и эффектно".
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