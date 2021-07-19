Александр Эллерт поехал в Крым, где сейчас Ксения Мишина

Значит ли это, что будет примирение — остается надеяться.

После расставания с шоуменом Александром Эллертом актриса Ксения Мишина поехала в родной Крым, где восстанавливает силы в компании подружек.

Интересно, что и Эллерт поехал в Крым, о чем сообщил на странице в Instagram. Действительно ли Александр решил продолжить там свой отпуск просто так, или же попытается помириться с Ксенией — пока фанам остается догадываться.

instagram.com/ellert_a

Сам сценарист "Квартала 95" относительно вероятного воссоединения с артисткой ничего не говорит. Однако Александр рассказал, что побывал на горе, а также посетил смотровую площадку у моря. Кроме того юморист успел помедитировать с видом на горы и море.

instagram.com/ellert_a

instagram.com/ellert_a

instagram.com/ellert_a

instagram.com/ellert_a

Некоторые успели осудить Эллерта за то, что он уехал на территорию оккупированного Крыма, на что знаменитость ответил:

"Я понимаю, у некоторых ярость и возмущение, но. Под моими постами мы никого не обижаем. Спасибо всем. Я отправил родителей, я отправляюсь сам. У меня впереди 900 км невероятного путешествия. Поэтому всем хорошего дня. Крым наш!" — сказал Эллерт.

КсенияМишина сейчас также в Крыму / instagram.com/misha.k.ua

instagram.com/misha.k.ua

Напомним, что несколько дней назад Ксения Мишина шокировала новостью о том, что окончательно разорвала отношения со сценаристом "Квартала 95" Александром Эллертом. Причину Ксения не назвала, только отметила, что "предавать себя и своего сына она больше не может".

Заметим, в прошлом году Ксения Мишина стала героиней шоу "Холостячка", где в финале выбрала Александра Эллерта. После проекта пара почти сразу начала жить вместе, познакомила детей. Эксы вместе путешествовали и планировали будущую свадьбу. Они даже сделали кольца с алмазами, которые вырастили из их крови и набили парные тату.

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