Александра Зарицкая очаровала фанов редкими кадрами со своим бойфрендом

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые за долгое время показала поклонникам романтические кадры со своим бойфрендом Павлом Тараненко.

В День влюбленных исполнительница сделала трогательное видео, которым поделилась на своей странице в Instagram. Артистка собрала в одном ролике веселые и романтические моменты с бойфрендом и даже не постеснялась показать на камеру их поцелуи.

"Ни один на земле так не смотрит! Люблю!", – мило подписала видео Зарицкая.

Поклонники певицы были увлечены романтическим видео. Фаны рады, что наконец-то Александра встретила свою любовь и счастлива.

Вау, какие вы классные!

Боже, как хорошо!

Я плачу! Ты так счастлива!

Отметим, что не только Александра Зарицкая во время войны рассекретила свои отношения с Павлом Тараненко. Сайт ТСН.ua напомнил, кто еще из украинских звезд нашел пару за этот год.

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