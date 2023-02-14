Олександра Заріцька зачарувала фанів рідкісними кадрами зі своїм бойфрендом

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше за довгий час показала шанувальникам романтичні кадри зі своїм бойфрендом Павлом Тараненком.

У День закоханих виконавиця зробила зворушливе відео, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка зібрала в одному ролику веселі та романтичні миті з бойфрендом та навіть не посоромилася показати на камеру їхні поцілунки.

"Жоден на землі так не дивиться! Люблю!", - мило підписала відео Заріцька.

Шанувальники співачки були захоплені романтичним відео. Фани раді, що нарешті Олександра зустріла своє кохання та щаслива.

Вау, які ви класні!

Боже, як гарно!

Я плачу! Ти така щаслива!

Зазначимо, що не лише Олександра Заріцька під час війни розсекретила свої стосунки з Павлом Тараненком. Сайт ТСН.ua пригадав, хто ще з українських зірок знайшов пару за цей рік.

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