Анастасия Приходько показала себя полненькой в 18 лет

С тех пор артистка похудела на 18 килограмм.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно показала, как топлес кормит сына грудью, ударилась в ностальгию.

Исполнительница вспомнила, какой была в 18 лет. Артистка поделилась с поклонниками архивными кадрами, на которых показала как с тех пор изменилась. Приходько рассказала, что в 18 лет весила 68 килограмм.

instagram.com/prykhodko_official

Сейчас же артистка весит 50 килограмм, однако призналась, что внутри осталась такой же, как и в 18.

instagram.com/prykhodko_official

"18 лет ... еще ничего такая. Но черный цвет я ношу с детства, это да. Завязанные волосы назад — с детства тоже, оттуда, из юности. И хочу сказать, что ничем не отличаюсь от тогдашней 18-летней и сейчас, когда мне 34", — отметила певица.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Рассказала Настя и о том, как ей пришлось выходить на сцену российской "Фабрики звезд", в которой она в те времена участвовала, в собственных кроссовках, потому что на туфли у "первого канала не хватило денег".

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Также Приходько показала мальчика, с которым "часто гуляла", когда ей было 26, а ему 18. Этим мальчиком, кстати, оказался известный ныне украинский блогер и тиктокер Олег Машуковский.

instagram.com/prykhodko_official

Напомним, ранее Настя Приходько показала себя 16-летней во время кастинга в "ВИА Гру". Артистка поделилась архивным видео.

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