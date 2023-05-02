Анна Саливанчук вместе с маленькими сыновьями серьезно заболела

Звезда сериала "Одного разу під Полтавою", украинская актриса Анна Саливанчук, поделилась печальными новостями.

Как рассказала знаменитость в своем Instagram, она с маленькими сыновьями серьезно заболела. У Анны и ее 2-летнего сына Никиты – ангина, а у 7-летнего Глеба – отит.

Как оказалось, семья Саливанчук подхватила инфекционное заболевание кожи, которое дало осложнение. Анна заметила симптомы болезни раньше, однако считала, что это был укус какого-то насекомого. Когда знаменитость обратилась к врачу, то оказалось, что у нее с сыновьями пиодермия.

Сын Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мой организм справился без антибиотиков, а дети семь дней должны принимать антибиотики", – рассказала актриса.

Анна Саливанчук поделилась, что болезнь крайне истощает организм.

"Из-за болезни они (сыновья – прим. ред.) засыпают сами. Хоть какие-то плюсы…Но я учиться тоже не в силах, больше убирала, чем читала", — поделилась Анна.

Дети Анны Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно 5-летний сын актрисы Наталки Денисенко тоже заболел. Знаменитость была вынуждена обратиться к врачу.

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