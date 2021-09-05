Анна Тринчер неожиданно спела в дуэте с Павлом Зибровым

Они исполнили песню "Мертві бджоли не гудуть".

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая недавно выпустила новый клип, спела в дуэте с народным артистом Украины Павлом Зибровым.

Так, они выступили на концерте "Главные Хиты Независимости". Артисты вместе исполнили песню Павла Зиброва "Мертві бджоли не гудуть".

Их дуэт — это нечто неожиданное. Даже сама Анна призналась, что очень шокирована. Ведь она исполнила песню вместе с Павлом Зибровым.

"Я в шоке! В 20 лет я спела с народным артистом Украины! Но на самом деле я горжусь нашим дуэтом", — поделилась певица.

Пользователи удивились такой неожиданной коллаборации. Хотя и признались, что хотели бы услышать еще песни, которые они исполнят вместе:

А неплохой бы дуэт был.

Это было круто.

Супер коллаборация!

Напомним, не так давно и другие певцы спели вместе. Певица Тина Кароль и коллектив LATEXFAUNA перепели хит группы BOUNTY.

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