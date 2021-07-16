Анна Тринчер публично вылила Jerry Heil за шиворот стакан с водой

Конфликт артисток продолжается.

Выяснение отношений между певицами Анной Тринчер и Jerry Heil набирает обороты.

Так, обе артистки участвуют в одном из музыкальных талант-шоу, где сидят в жюри. Во время перерыва, когда Jerry стояла и общалась с коллегами, Анна тихонько подкралась к ней сзади и вылила за шиворот стакан с водой.

Jerry Heil была шокирована поступком коллеги, а Тринчер начала смешно просить прощения. Похоже, ссора девушек продолжалась бы и дальше, если бы не вмешалась певица Наталья Могилевская, которая прямо на съемочной площадке помирила исполнительниц.

Интересно, что позже в своих сторис Jerry сообщила фанатам неожиданную новость — кто-то слил в Сеть ее совместный трек с Анной Тринчер, который должен был выйти сегодня.

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"То, что происходило между Аней и мной эти несколько дней оно, конечно, шума наделало и на площадке, понятно, что и Наташа в какой-то момент уже такая ... даже тот момент с водой. Я хочу сказать, что это все очень смешно и самое смешное, что кто-то слил наш с Аней трек в Интернет ... А мне и так было не понятно, как теперь из-за всех этих непоняток его публиковать", — прокомментировала Jerry Heil.

Напомним, что конфликту Анны Тринчер и Jerry Heil предшествовало то, что последняя слила в Сеть личную переписку с Тринчер с ее эротическими фото. В свою очередь, Анна отомстила Джерри тем, что опубликовала ее личные фото в клинике, где она позировала топлесс.

Позже Анна Тринчер объяснила, почему решила отомстить и опубликовала личные фото Jerry Heil.

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