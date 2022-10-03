Артур Логай пошел учиться военному делу и объяснил почему

Украинский актер Артур Логай признался, что пошел на военные учения и показал, как прошло его первое занятие.

С начала полномасштабной войны многие украинцы решили, что должны иметь определенные навыки военного дела. Такого же мнения придерживается и актер Артур Логай.

Знаменитость рассказал, что пошел на военные учения. Первое занятие по тактически-специальной военной подготовке состоялось вчера, 2 октября. Логай показал, как прошли учения.

Артур Логай учится военному делу / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Это, пожалуй, один из самых интересных моих опытов за жизнь", – поделился в своем Instagram артист.

Артур Логай учится военному делу / Фото: instagram.com/logai.arthur

Как признался Артур, на занятиях он получил немало полезной и практической информации.

"Я шел без особых ожиданий, очень сонный и нулевой. А день промелькнул в секунду. Количество полезной информации и практического занятия – топ. Заряд мотивации и поднятия духа… вообще не описать словами", — поделился Артур.

Артур Логай учится военному делу / Фото: instagram.com/logai.arthur

В общем, Логая ждут новые занятия военного дела. Актер убежден, что в настоящее время все должны обладать определенными военными знаниями и умениями.

"Личное мнение: такие тренировки, курсы, сборы должны быть для всех на государственном уровне. Потому что наш сосед, к сожалению, никуда не денется. Но если они будут знать, что у нас каждый владеет оружием и обучен, то вряд ли еще захотят прийти в гости. А когда захотят, лягут еще на границе", — отметил Артур.

Артур Логай учится военному делу / Фото: instagram.com/logai.arthur

Напомним, ранее Артур Логай рассказывал, как на его семью повлияла война, которую в Украине враждебно развязала Россия. Актер признался, что его родные оказались в оккупации.

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