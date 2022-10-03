Артур Логай пішов навчатися військовій справі та пояснив чому

Український актор Артур Логай зізнався, що пішов на військові навчання, та показав, як минуло його перше заняття.

Від початку повномасштабної війни чимало українців вирішили, що повинні мати певні навички з військової справи. Такої ж думки дотримується й актор Артур Логай.

Знаменитість розповів, що пішов на військові навчання. Перше заняття з тактично-спеціальної воєнної підготовки відбулося вчора, 2 жовтня. Логай показав, як минули навчання.

Артур Логай навчається військовій справі / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Це, мабуть, один із найцікавіших моїх досвідів за життя", - поділився у своєму Instagram артист.

Артур Логай навчається військовій справі / Фото: instagram.com/logai.arthur

Як зізнався Артур, на заняттях він отримав чимало корисної та практичної інформації.

"Я йшов без особливих очікувань, дуже сонний і геть нульовий. А день промайнув за секунду. Кількість корисної інформації і практичного заняття – топ. Заряд мотивації і підняття духу … взагалі не описати словами", - поділився Артур.

Артур Логай навчається військовій справі / Фото: instagram.com/logai.arthur

Загалом, на Логая чекають нові заняття військової справи. Актор переконаний, що в нинішній час всі мають мати певні військові знання та вміння.

"Особиста думка: такі тренування, курси, збори мають бути для всіх на державному рівні. Бо наш сусід, на жаль, нікуди не дінеться. Та якщо вони будуть знати, що у нас кожен володіє зброєю і навчений, то навряд чи ще захочуть прийти в гості. А як захочуть, ляжуть ще на кордоні", - зазначив Артур.

Артур Логай навчається військовій справі / Фото: instagram.com/logai.arthur

Нагадаємо, раніше Артур Логай розповідав, як на його родину вплинула війна, яку в Україні вороже розв'язала Росія. Актор зізнався, що його рідні опинилися в окупації.

Читайте також: