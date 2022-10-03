Лендліз тільки посилить перебіг подій, які ми зараз маємо на фронті - Жданов

Лендліз тільки посилить перебіг подій, які ми зараз маємо на фронті.

Справи наших військових на фронті стануть ще краще після отримання ленд-лізу. Він посилить перебіг подій, які ми зараз маємо на фронті.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Крім посилення, лендліз може зіграти роль прискорення. Але на сьогодні, судячи з тих програм, які були оголошені Сполученими Штатами Америки та країнами-партнерами, ми справляємось досить успішно – виходячи з тієї інформації, яка надходить з лінії фронту”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

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