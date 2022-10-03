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Повітряні сили збили ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині

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Повітряні сили збили ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Російський штурмовик ліквідувала зенітно-ракетна бригада ЗСУ.

У понеділок, 3 жовтня, у Бериславському районі на Херсонщині було збито російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.  

"Підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео).

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