Повітряні сили збили ворожий штурмовик Су-25 на Херсонщині

Російський штурмовик ліквідувала зенітно-ракетна бригада ЗСУ.
У понеділок, 3 жовтня, у Бериславському районі на Херсонщині було збито російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео).
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