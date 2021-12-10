Болдуин показал письмо коллег с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после смерти оператора

Съемочная команда Rust возмущена тем, что в СМИ ее работу описывают как опасную.

Голливудский актер Алек Болдуин обнародовал открытое письмо съемочной команды Rust, работавшей над фильмом "Ржавчина", во время съемки которого он случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс.

Команда, которая отметила, что ее не заставляли писать это письмо, создала сообщение, поскольку возмущена тем, что в СМИ ее работу описывают как "беспорядочную, опасную и эксплуататорскую". В ответ работники сообщили, что эти слухи отвлекают "от памяти Галины Хатчинс и необходимости найти современные альтернативы устаревшим отраслевым методам использования огнестрельного оружия и техники безопасности".

Это заявление Болдуин опубликовал в своем Instagram.

"Мы очень переживаем из-за потери нашей подруги и коллеги Галины Хатчинс. Во многом она была в центре нашей постановки, и ее потеря шокировала каждого из нас. Мы страдаем от потери нашего единства, нашего духа и потери нашего труда. К сожалению, в киноиндустрии принято работать над непрофессиональным или беспокойным производством, чтобы получить опыт и признание. Многие из нас работали над такими постановками. Rust не был одним из них. Rust был профессионалом, но мы признаем, что состав, работавший над лентой, не был идеальным", – говорится в сообщении.

Они отметили, что несколько членов команды ушли с работы еще до трагедии. Впрочем, подписанты заверили, что они получили удовольствие от своего труда и призывали не разрешать нескольким недовольным работникам влиять на представление о других.

Также члены команды добавили, что вообще не жаловались условия труда. Так, они работали, как и договаривались, 12 часов, получали справедливые и своевременные гонорары, а также были обеспечены жильем.

Кроме того, они убеждены, что смерть оператора – несчастный случай. Подписчики хотят, чтобы ленту увидели на экранах.

"Пока мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем со следователями. Просим быть более участливыми к нам и нашим коллегам до завершения расследования. Мы благодарны нашим многочисленным друзьям и семьям, которые выразили соболезнование и поддержку", — говорится в конце письма.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. По словам звезды, он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

Недавно режиссер назвал смертельный выстрел одним на триллион. Также он шокировал своим заявлением, что курок пистолета он не нажимал.

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