Влетел в дерево: в Одесской области трагически погиб водитель

Смертельное ДТП произошло ночью.
В Одесской области погиб водитель, столкнувшись с деревом. Инцидент произошел ночью. Полиция проводит расследование.
25-летний житель одного из сел Староказацкой ОТГ не справился с управлением автомобиля Toyota Camry, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте, сообщили в полиции региона.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.
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