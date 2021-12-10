Влетел в дерево: в Одесской области трагически погиб водитель

Смертельное ДТП произошло ночью.

В Одесской области погиб водитель, столкнувшись с деревом. Инцидент произошел ночью. Полиция проводит расследование.

25-летний житель одного из сел Староказацкой ОТГ не справился с управлением автомобиля Toyota Camry, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте, сообщили в полиции региона.

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В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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