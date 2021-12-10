Влетів у дерево: в Одеській області трагічно загинув водій

Влетів у дерево: в Одеській області трагічно загинув водій

Смертельна ДТП сталася вночі.

В Одеській області загинув водій, зіткнувшись з деревом. Інцидент стався вночі. Поліція проводить розслідування.

25-річний житель одного з сіл Старокозацької ОТГ не впорався з керуванням автомобіля Toyota Camry, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водій загинув на місці, повідомили у поліції регіону.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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