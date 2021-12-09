Смертельна ДТП під Черніговом: водія вантажівки заарештували на два місяці

Смертельна ДТП під Черніговом: водія вантажівки заарештували на два місяці

Водій на суді сказав, що не вважає себе винним в аварії.

Новозаводський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід водієві вантажівки, якого підозрюють у скоєнні ДТП із 13 загиблими.

Про це інформує "Суспільне".

Чоловіка на два місяці відправили під варту. Сам водій сказав, що не вважає себе винним в аварії. Він стверджує, що вантажівка почала гальмувати, а далі нібито нічого не пам’ятає.

44-річний водій — уродженець Чернігівського району. За словами правоохоронців, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. Чоловікові інкримінують статтю "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 грудня через зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися.

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