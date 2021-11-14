Бритни Спирс собирается снова судиться с отцом — СМИ

Звезда 13 лет была под его опекой.

Американская поп-дива Бритни Спирс хочет подать заявление в суд на своего отца, Джеймса Спирса.

Артистка не собирается прощать отца за то, что он 13 лет был ее опекуном. Как сообщают СМИ, Бритни считает, что "он злоупотреблял опекунством".

"Она наняла бухгалтеров-криминалистов и собирается подать в суд на своего отца Джеймса за "злоупотребление опекунством", – пишет издание Daily Mail, со ссылкой на окружение певицы.

Бритни Спирс с отцом / Getty Images

К слову, адвокат исполнительницы пока не подтвердил эту информацию. Он утверждает, что подобные решения певица принимает самостоятельно.

Отметим, 13 ноября суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

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