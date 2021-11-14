Брітні Спірс збирається знову судитися з батьком – ЗМІ

Зірка 13 років була під його опікою.

Американська попдіва Брітні Спірс хоче подати заяву до суду на свого батька, Джеймса Спірса.

Так, артистка не збирається пробачати батьку за те, що він 13 років був її опікуном. Як повідомляють ЗМІ, Брітні вважає, що "він зловживав опікунством".

"Вона найняла бухгалтерів-криміналістів і збирається подати до суду на свого батька Джеймса за "зловживання опікунством", – пише видання Daily Mail, із посиланням на оточення співачки.

Брітні Спірс з батьком / Getty Images

До слова, адвокат виконавиці поки не підтвердив цю інформацію. Він стверджує, що такі рішення співачка приймає самостійно.

Зауважимо, 13 листопада суд у США припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою. Контроль за її фінансами буде тимчасово переданий професійному аудитору.

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