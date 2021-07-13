Cardi B подарила дочери на 3-летие массивное ожерелье с бриллиантами

Реперша устроила имениннице роскошный праздник.
Американская репеша Cardi B, которая во второй раз беременная, отпраздновала день рождения дочери.
Так, на днях Калчер исполнилось 3 года. По этому случаю артистка и ее муж, рэпер Offset порадовали именинницу ценным подарком. Звездные родители вручили малышке массивное ожерелье с бриллиантами. Девочка оценила драгоценность.
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Калчер также устроили вечеринку в стиле Disney. Именинница приехала на празднование в карете, как настоящая принцесса, одетая в розовое пышное платье и с диадемой. Cardi B выбрала похожий лук со смелыми разрезами на груди.
Локацию украсили в розовых тонах с роскошными декорациями, яркими шариками, игровыми площадками и фотозоной.
Гостей угощали экзотическими блюдами. В частности, на праздновании лакомились лобстерами, мясом, фруктами и сладостями.
Пользователи были ошарашены организацией праздника для 3-летней девочки. Об этом они написали в комментариях под публикациями.
- О, Боже, это невероятно!
- Вы лучшие родители! Калчер очень повезло
- Вау! Только посмотрите, как она счастлива
Впрочем, не все фаны оценили масштабную вечеринку и ценный подарок для Калчер. Так, пользователи писали, что девочка еще слишком маленькая для такого.
Напомним, недавно во второй раз беременная Cardi B устроила обнаженную фотосессию с мужем. Реперша также показала трогательное фото с дочкой.