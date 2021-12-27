"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом 2021 года

"Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом 2021 года

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" первым за время пандемии собрал в мировом прокате более $1 млрд.

Кинолента "Человек-паук: Нет пути домой" первой с начала пандемии COVID-19 получила в мировом прокате 1,05 миллиарда долларов кассовых сборов.

Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает CNBC.

Отмечается, что продукт совместного производства Sony и Disney стал самым кассовым фильмом 2021 года, обойдя китайскую "Битву при Чосинском водохранилище", которая с ноября собрала 904,9 миллиона долларов.

"Партнерство между этими двумя голливудскими студиями, несомненно, принесет огромную пользу обоим", — высказался о Sony и Disney главный аналитик BoxOffice.com Шон Роббинс.

Последней картиной, кассовые сборы которой превысили миллиард долларов, стал фильм 2019 года "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Напомним, что премьера "Человек-паук: Нет пути домой" состоялась в Украине 16 декабря.

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