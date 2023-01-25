Даниэль Салем в свой день рождения попросил об особом подарке

Шоумен и военный Даниэль Салем сегодня, 25 января, празднует день рождения. Знаменитости исполняется 39 лет.

По случаю праздника Салем опубликовал особый пост в Instagram, где выразил слова благодарности. В частности, ведущий-защитник поблагодарил каждому и каждому, кто в такие трудные времена находит в себе силы бороться дальше.

Даниэль Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"В мой день рождения единственное, чего мне действительно хочется — говорить спасибо. В первую очередь, спасибо обычным украинцам. Вы несравнимы! Учителя, работники почты, работники железной дороги, пекари, журналисты…и, особенно, родители! Родители, которые находят в себе силы учить и развлекать детей в бомбоубежищах. Отцы, которые без усталости защищают свои семьи и дома. Матери, которые находят в себе силы жить и, несмотря на страх, поддерживать в любых условиях", — написал шоумен.

Даниэль также поблагодарил защитников и защитниц, которые на поле боя защищают страну от захватчиков, президента Украины, волонтеров, медиков, энергетиков и других, которые стоят на разных фронтах обороны государства.

Даниэль Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Бесконечно благодарить всех и каждого супергероя нашей Украины. Главнокомандующий супергероями — Владимир Александрович. Каждому государству, которое рядом и помогает, и продолжает помогать. Иностранным семьям, которые приняли наши семьи к себе, как родных. Спасибо каждому волонтеру — вы всемогущи, каждому медику — вы бесстрашны, каждому военному — вы самые отважные, пожарному — вы самые выносливые, полицейскому — вы самые внимательные, всем тем депутатам и даже чиновникам, которые действительно желают процветания нашим городам и нашей стране", — написал знаменитость.

Также ведущий не забыл о своих побратимах, с которыми бок о бок стоит на защите страны. Итак, в свой день рождения Даниэль попросил помочь их подразделению собрать средства на авто, которое им крайне необходимо.

Даниэль Салем с побратимами / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"И благодарность, с которой просыпаюсь каждое утро – благодарность моим ребятам – благодарность за то, что они такие невероятные супергерои с самыми искренними сердцами! Если захотите нас поздравить с моим днем, то мне и моим побратимам очень нужен бус. Каждое ваше поздравление бесценно. Ваша поддержка нас двигает вперед!" – добавил шоумен.

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