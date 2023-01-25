Россияне готовятся к мощному наступлению: будут атаковать украинские села, города - ГУР

Весна и начало лета будут решающими в этой войне, рассказали в разведке.

Российская Федерация готовится к мощному наступлению на Украину. Сейчас идет мощная перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире национального телемарафона.

"Происходит перемещение мобилизационных резервов противника, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", – рассказал он.

Скибицкий подчеркнул, что весна и начало лета будут решающими в этой войне. Как он объяснил, об этом свидетельствует:

смена командующих российской армией,

завершение первого этапа мобилизации,

перегруппировка русских войск.

Угроза нового наступления России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года в интервью иностранному изданию рассказал, что россияне могут пойти в новое большое наступление. в Украину. По мнению Залужного, это может произойти в январе-феврале или весной. Это позже подтвердил и министр обороны Алексей Резников и украинский президент Владимир Зеленский.

The New York Times 23 января написало, что Украина и Россия приближаются к еще более жестокому и кровавому этапу войны, вероятно, имея в виду потенциальное наступление.

По мнению польского военного генерала Вальдемара Скшипчака, Россия может напасть на Украину с собственной территории - по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.