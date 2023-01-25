Даніель Салем у свій день народження попросив про особливий подарунок

Шоумен та військовий Даніель Салем сьогодні, 25 січня, святкує день народження. Знаменитості виповнюється 39 років.

Тож, з нагоди свята Салем опублікував особливий допис в Instagram, де висловив слова подяки. Зокрема, ведучий-захисник висловив вдячність кожному і кожній, хто у такі тяжкі часи знаходить в собі сили боротися далі.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"У мій день народження єдине, чого мені насправді хочеться - дякувати. В першу чергу, дякую звичайним українцям. Ви незрівнянні! Вчителі, робітники пошти, робітники залізничної дороги, пекарі, журналісти…і, особливо, батьки! Батьки, що знаходять в собі сили вчити і розважати дітей в бомбосховищах. Татусі, що невтомно захищають свої сім'ї і домівки. Матері, які знаходять в собі сили жити і, попри страх, підтримувати у будь-яких умовах", - написав шоумен.

Даніель також подякував захисникам і захисницям, які на полі бою боронять країну від загарбників, президенту України, волонтерам, медикам, енергетикам та іншим, які стоять на різних фронтах оборони держави.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Нескінченно дякувати всім і кожному супергерою нашої України. Головнокомандувачу супергероїв — Володимиру Олександровичу. Кожній державі, що поряд і допомагає, і продовжує допомагати. Іноземним сім'ям, які прийняли наші сім'ї до себе, як рідних. Дякую кожному волонтерові - ви всемогутні, кожному медикові - ви безстрашні, кожному військовому - ви найвідважніші, пожежникові - ви найвитриваліші, поліцейському - ви найуважніші, всім тим депутатам та навіть чиновниками, які насправді бажають процвітання нашим містам і нашій країні", - написав знаменитість.

Також ведучий не забув про своїх побратимів, з якими пліч-о-пліч стоїть на захисті країни. Тож, у свій день народження Даніель попросив допомогти їхньому підрозділу назбирати кошти на авто, яке їм вкрай необхідне.

Даніель Салем з побратимами / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"І подяка, з якою прокидаюсь щоранку - подяка моїм хлопцям — подяка за те, що вони такі неймовірні супергерої з найщирішими серцями! Якщо захочете нас привітати з моїм днем, то мені і моїм побратимам, дуже потрібен бус. Кожне ваше привітання безцінне. Ваша підтримка нас рухає вперед!" – додав шоумен.

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