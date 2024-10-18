Дарья Трегубова призналась, почему выступает против актерской карьеры дочери: "Родительская мечта"

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова высказалась о работе ее дочери Полины.

Так, 13-летняя девушка пошла по стопам мамы и сейчас активно развивает актерскую карьеру. Более того, дочь Трегубовой имеет собственного агента, который помогает ей находить кастинги на разные проекты.

"Почти каждый день ее агент присылает ей кастинги: Поля проходит, а какие-то нет, но она уже давно зарабатывает сама. Считаю, в современном мире это важно – такая разновидность экономического воспитания", — поделилась Трегубова в интервью РБК-Украина.

Дарья Трегубова с дочерью / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Но Даша признается, что не о таком будущем для дочери мечтает. Знаменитость объясняет, что Полина одарена аналитическими способностями и хорошо разбирается в математике. Поэтому Трегубова хотела бы, чтобы Полина связала работу именно с этой отраслью, а актерство сделала своим хобби. Однако добавляет, что в любом случае не заставляет дочь и это будет исключительно ее личный выбор.

"Если честно, я бы не хотела, чтобы Поля становилась актрисой. Пусть актерство будет ее хобби – как это у меня.У Поли хорошо идет математика, у нее хорошие аналитические способности, и мне бы хотелось, чтобы она выбрала какую-то специальность, где эти ее черты можно раскрыть. Например, чтобы она имела собственный продакшн, где по желанию могла бы сниматься как актриса. Такова моя родительская мечта… Но это ее выбор, я не буду вмешиваться", - добавила артистка.

Напомним, недавно Дарья Трегубова рассказывала о своем новом романе и бойфренде.

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