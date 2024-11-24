Известный ведущий неожиданно воссоединился с бывшей и показал, как они проводят время

Даже после развода пара находится в отличных отношениях.
Украинский ведущий Слава Демин поехал в общий отпуск с семьей.
Так, в своем фотоблоге знаменитость неожиданно засветил свою бывшую жену Ксению Мищенко, с которой он был в браке в течение 13 лет. Бывшие супруги отдыхали в компании их 14-летнего сына Влада. Семейство отправилось в путешествие в Карпаты и сейчас наслаждается там общими прогулками.
Одну из таких и показал ведущий. На кадрах Демин вместе с экс-супругой и сыном играют в снежки и падают в сугробы. В то же время звезда пошутил над мамой его сына, которая постоянно заботится о подростке и ставит много ограничений. И в конце показал их уютный дом, где они остановились. Так, окна апартаментов выходят на заснеженный живописный горный пейзаж.
"Решили эти выходные провести втроем", – написал Слава.
К слову, ведущий неоднократно отмечал, что сохраняет теплые дружеские отношения с бывшей для воспитания общего сына Влада. Так что время от времени женщина появляется у него в сторис.
Напомним, ранее Славе Демину приписывали романы с известными женщинами из украинского шоу-бизнеса. В частности, в списке были самые желанные холостячки страны – Ксения Мишина и Леся Никитюк. Ведущий признался, действительно ли испытывал чувства к ним.
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