Даша Астафьева показала своего родного брата-красавца

Артистка поздравила Евгения с днем рождения их забавными фото.
Украинская актриса и певица Даша Астафьева показала редкие фотографии со своим родным братом.
В Instagram-stories исполнительница разместила совместные забавные кадры с Евгением – бывшим барабанщиком рок-группы DETACH.
На кадрах собраны различные смешные и неудачные моменты их совместного отдыха.
Как сообщила артистка, родной человек отметил день рождения.
"Будь здоров и весел. Бодр и полон сил. Чтобы все успеть и не прощёлкать", – пожелала Даша имениннику.
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