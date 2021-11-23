Даша Астафьева показала своего родного брата-красавца

Артистка поздравила Евгения с днем рождения их забавными фото.

Украинская актриса и певица Даша Астафьева показала редкие фотографии со своим родным братом.

В Instagram-stories исполнительница разместила совместные забавные кадры с Евгением – бывшим барабанщиком рок-группы DETACH.

Даша Астафьева с братом / instagram.com/da_astafieva

Евгений Астафьев / instagram.com/da_astafieva

На кадрах собраны различные смешные и неудачные моменты их совместного отдыха.

Даша Астафьева с братом / instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева с братом / instagram.com/da_astafieva

Как сообщила артистка, родной человек отметил день рождения.

Даша Астафьева с братом / instagram.com/da_astafieva

Брат Даши Астафьевой / instagram.com/da_astafieva

"Будь здоров и весел. Бодр и полон сил. Чтобы все успеть и не прощёлкать", – пожелала Даша имениннику.

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