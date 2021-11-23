Даша Астаф'єва показала свого рідного брата-красеня

Артистка привітала Євгена з днем народження їхніми кумедними фото.
Українська акторка та співачка Даша Астаф'єва показала рідкісні фото зі своїм рідним братом.
В Instagram-stories виконавиця розмістила спільні кумедні кадри із Євгеном – колишнім барабанником рок-гурту DETACH.
На кадрах зібрано різні смішні та невдалі моменти зі спільного їхнього відпочинку.
Як повідомила артистка, рідна людина відсвяткувала день народження.
"Будь здоровий і веселий. Бадьорий і сповнений сил. Щоб усе встигнути і не упустити", – побажала Даша імениннику.
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