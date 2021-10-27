Даша Астафьева разошлась со своим женихом, находящимся под следствием

Пара была вместе пять лет.

Украинская певица и модель Даша Астафьева озадачила поклонников неожиданным известием.

Так, исполнительница призналась, что разорвала отношения со своим женихом, бизнесменом Артемом Кимом, с которым была вместе в течение пяти лет. Печальную новость Даша сообщила между прочим во время разговора с Алексеем Дурневым в его программе "Тик-ток минутка".

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

На вопрос ведущего, что нового в жизни Астафьевой, она сказала:

"Из нового я могу рассказать, что я теперь красивая одинокая женщина. Мы разошлись с парнем, ну как разошлись… Остались друзьями, как и все нормальные люди", — коротко ответила артистка.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

Напомним, о том, что у Даши Астафьевой роман с бизнесменом Артемом Кимом стало известно в 2016 году. Пара вместе посещала дни рождения друзей, путешествовала и планировала свадьбу.

Даша Астафьева и Артем Ким / instagram.com/da_astafieva

Но в августе 2017 года Кима задержали детективы НАБУ вместе со специальной антикоррупционной прокуратурой. Он подозревается в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Это дело тянется с 2012 года. Тогда директором Южноукраинской АЭС был отец Артема Виссарион. Сам Ким на предприятии официально не работал. Отец Кима проходит по делу как свидетель, а сам Артем – как подозреваемый. Артема Кима называют соорганизатором проведения незаконного тендера, в результате которого было незаконно потрачено почти 27 млн грн государственных средств.

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