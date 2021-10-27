Омбудсмен Денисова приехала к Саакашвили в тюрьму

Омбудсмен Денисова приехала к Саакашвили в тюрьму

Омбудсенко Людмила Денисова приехала в тюрьму с проверкой.

Сегодня, 27 октября, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова приехала в тюрьму в Руставе, в которой находится задержанный экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили.

Об этом она сообщила в Telegram-канале.

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Обмудсмен Людмила Денисова проверить:

условия содержания политика,

его состояние здоровья,

оказание медицинской помощи.

"Начинаю посещение гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи", — написала омбудсмен.

После задержания Саакашвили объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшается. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили сообщил, что в анализах экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили один из жизненных показателей упал до критического уровня, в результате чего ему понадобилось вмешательство реаниматологов.

Напомним:

Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили в тюрьме совершили переливание крови.

Саакашвили вернулся в Грузию, потому что намеревался принять участие в протестах после местных выборов. Однако на родине он был сразу задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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