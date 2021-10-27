Омбудсмен Денисова приехала к Саакашвили в тюрьму

Омбудсенко Людмила Денисова приехала в тюрьму с проверкой.
Сегодня, 27 октября, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова приехала в тюрьму в Руставе, в которой находится задержанный экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили.
Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Обмудсмен Людмила Денисова проверить:
- условия содержания политика,
- его состояние здоровья,
- оказание медицинской помощи.
"Начинаю посещение гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи", — написала омбудсмен.
После задержания Саакашвили объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшается. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили сообщил, что в анализах экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили один из жизненных показателей упал до критического уровня, в результате чего ему понадобилось вмешательство реаниматологов.
Напомним:
- Экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили в тюрьме совершили переливание крови.
- Саакашвили вернулся в Грузию, потому что намеревался принять участие в протестах после местных выборов. Однако на родине он был сразу задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.