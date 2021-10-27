Омбудсменка Денісова приїхала до Саакашвілі до в'язниці

Омбудсенка Людмила Денісова приїхала до в'язниці з перевіркою.
Сьогодні, 27 жовтня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова приїхала до в'язниці у Руставі, у якій перебуває затриманий експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.
Про це вона повідомила у Telegram-каналі.
Обмудсменка Людмила Денісова має на меті перевірити:
- умови тримання політика,
- його стан здоров'я,
- надання медичної допомоги.
"Розпочинаю відвідування громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 м. Руставі (Грузія) з метою перевірки умов тримання, стану його здоров’я та надання медичної допомоги", - написала омбудсменка.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування, його стан здоров'я погіршується. Адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі повідомив, в аналізах експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі один із життєвих показників впав до критичного рівня, внаслідок чого йому знадобилося втручання реаніматологів.
Нагадаємо:
- Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові.
- Саакашвілі повернувся до Грузії, бо мав намір взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту політик оголосив голодування і називає себе політв’язнем.