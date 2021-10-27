Омбудсменка Денісова приїхала до Саакашвілі до в'язниці

Омбудсменка Денісова приїхала до Саакашвілі до в'язниці

Омбудсенка Людмила Денісова приїхала до в'язниці з перевіркою.

Сьогодні, 27 жовтня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова приїхала до в'язниці у Руставі, у якій перебуває затриманий експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Про це вона повідомила у Telegram-каналі.

Обмудсменка Людмила Денісова має на меті перевірити:

умови тримання політика,

його стан здоров'я,

надання медичної допомоги.

"Розпочинаю відвідування громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 м. Руставі (Грузія) з метою перевірки умов тримання, стану його здоров’я та надання медичної допомоги", - написала омбудсменка.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування, його стан здоров'я погіршується. Адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі повідомив, в аналізах експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі один із життєвих показників впав до критичного рівня, внаслідок чого йому знадобилося втручання реаніматологів.

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