Даша Кацурина рассказала об увеличении груди: "Довольна очень"

Бизнесвумен Даша Кацурина в частных сообщениях часто получает от своих подписчиков комплименты по внешности.

Многие девушки, по словам ресторатора, пишут ей о груди, ведь после рождения двух детей Даша выглядит прекрасно в купальнике и с глубоким декольте. Как призналась в сторис в Instagram Кацурина, после первых родов она сделала пластическую операцию, чем очень довольна.

"Тема груди всегда актуальна, вижу много вопросов, поэтому отвечаю. Грудь я сделала после первых родов и рождения Саши. Довольна ли? Очень!", — написала Кацурина.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даже после рождения второго ребенка Даше не пришлось обращаться к врачам и делать повторное вмешательство, тем более что сына она кормила самостоятельно. Сейчас бизнесвумен нравится себе и просто ежегодно ходит на обследование к врачу.

"Перерабатывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится. Из обязательного – для себя делаю УЗИ раз в год. Кормила Ивана сама", – поделилась Кацурина.

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