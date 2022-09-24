Даша Квиткова испугала поклонников большим синяком на лице

Блогерша Даша Квиткова не на шутку взволновала своих подписчиков.

В сторис в Instagram жена телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, решила показать свой утренний ритуал по уходу за собой. Сначала на видео блогерша в белом топе и в нижнем белье продемонстрировала, как наносит уходовую косметику.

Однако на лице, на скуле, Даши внимательные поклонники заметили пятна, похожие на синяки.

Но потом Квиткова наклонилась ближе к камере, чтобы показать своим подписчикам, что действительно на щеке у нее есть след от травмирования. Как оказалось, блогерша, неудачно наклонилась в ванне и ударилась.

Даша Цветкова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Лицом задела тумбу, когда наклонилась", — успокоила всех жена телеведущего.

Даша Цветкова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Квиткова пожаловалась поклонникам на серьезные проблемы со здоровьем — блогерше запретили физические нагрузки и посоветовали, как можно быстрее начать лечение.

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