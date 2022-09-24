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Даша Квіткова налякала шанувальників великим синцем на обличчі

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Даша Квіткова налякала шанувальників великим синцем на обличчі

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова не на жарт схвилювала своїх підписників.

У сторіз в Instagram дружина телеведучого Нікіти Добриніна, Даша Квіткова вирішила показати свій ранковий ритуал по догляду за собою. Спочатку на відео блогерка у білому топі та у спідній білизні продемонструвала, як наносить доглядову косметику.

Проте на обличчі, на вилиці, Даші уважні шанувальники помітили плями, схожі на синці. 

Але потім Квіткова нахилилася ближче до камери, аби показати своїм підписникам, що дійсно на щоці в неї є слід від травмування. Як виявилося, блогерка, невдало нахилилася у ванні та вдарилася.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Обличчям зачепила тумбу, коли нахилилася", - заспокоїла усіх дружина телеведучого.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова поскаржилася шанувальникам на серйозні проблеми зі здоров'ям - блогерці заборонили фізичні навантаження та порадили, якнайшвидше розпочати лікування. 

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