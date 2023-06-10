Даша Квиткова похвасталась новой татуировкой в пикантном месте

Эксд-супруга шоумена Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, показала новую татуировку.

Знаменитость решила набить на своем теле важную надпись, которая очень вдохновляет ее по жизни. Место для нового тату Даша выбрала пикантное – фраза "love will win" отныне украшает внешнюю сторону бедра блоггерши.

В Instagram-stories Цветкова показала процесс нанесения рисунка. Как рассказала Даша, до последнего она не знала, как будет выглядеть татуировка.

"Сначала мы сделали запись, а потом докручивали тату", – поделилась звезда.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Позже Даша поближе показала каллиграфическую надпись на своем теле и рассказала, что вкладывает очень много смысла в эти слова.

"Это первая моя новая татуировка. love will win (Любовь победит — ред.). Всегда. В любом случае. В любых обстоятельствах. Любовь всегда победит. Эта фраза меня очень вдохновляет. Эта фраза обо мне. Нет ничего светлее и сильнее., чем любовь. И неважно, любовь к себе, или любовь к друзьям, или любовь к человеку", — сказала Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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