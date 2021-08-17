Даша Квиткова показала фигуру в бикини через месяц после родов

Блогерша примерила купальник, который носила до беременности и во время беременности.

Известная украинская блогерша и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова месяц назад впервые стала мамой.

Молодая мама решила проверить, как изменилась ее фигура и примеряла голубое бикини. Снимком в купальнике она поделилась в своих Instagram-stories и рассказала, что его носила до и во время беременности.

Даша Цветочная в купальнике / instagram.com/kvittkova

"Внезапно захотелось посмотреть, как сидит на мне купальник, который я носила еще до беременности. В общем, не все так плохо, как я думала", — прокомментировала свой вид в зеркале Квиткова.

Также Даша показала фотографии, на которых появилась в этом же бикини до беременности и с большим животиком.

Даша Цветочная в купальнике / instagram.com/kvittkova

Кроме того, блогерша ответила на вопрос фолловеров, как у нее прошел период адаптации с сыном. Так, Даша призналась, что сначала ей было очень сложно. Впрочем, сейчас все наладилось.

"В трындеце прошло, честно говоря! Скорее, от незнания того, что нас может ждать. Сейчас все супер. Мы привыкли, организму моему хватает уже времени на выспаться, плюс у Льва наладился режим ночного сна. Я вообще не помню прошлый месяц все для меня как в тумане. И думаю, что это норма. Все родители, первые месяцы жизни малышей, в прострации", — отметила она.

Напомним, ранее Даша Квиткова в бандаже поделилась, как возвращает форму после родов. Справиться с отчаянием блогерше помогает поддержка мужа.

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