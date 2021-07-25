Даша Квиткова в бандаже поделилась, как возвращает форму после родов

Справиться с отчаянием блогерше помогает поддержка мужа.

Жена ведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, которая показала большую складку на животе, поделилась, как возвращает форму после родов.

На странице в Instagram молодая мама призналась, что если бы не поддержка любимого, она бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале.

"Каждый день муж говорит мне около тысячи комплиментов, целует каждую складочку или ямочку на моем теле. Я знаю, что этот период нужно просто пережить и все обязательно восстановиться, просто сейчас на фоне гормонов — так важна поддержка любимого человека", — написала она.

instagram.com/kvittkova

Даша добавила, что начинать активно заниматься спортом ей можно будет только через месяц. Поэтому пока блогер ежедневно носит бандаж, который помогает убрать животик и откорректировала свое питание: "Убрала из рациона все жареное, мучное и сладкое. На весах цифра тает и я этому рада", — поделилась победительница "Холостяка".

Напомним, ранее Квиткова показала Добрынина в слезах и рождение их сына. Блогерша поделилась трогательным видео.

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