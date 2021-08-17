Масштабное ДТП в Запорожье: столкнулись сразу шесть автомобилей

Масштабное ДТП в Запорожье: столкнулись сразу шесть автомобилей

Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителями.

В Запорожье на проспекте Соборный произошла масштабное ДТП. На нарушителей составили протоколы.

Об этом сообщили в патрульной службе Запорожской области.

На месте патрульные установили, что водитель транспортного средства Volkswagen Golf не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Leaf.

Hyundai Sonata, который двигался позади, успел затормозить, а вот водитель автомобиля "ЗАЗ 110307" не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем Hyundai, которая продолжила инерционное движение и совершил наезд на авто Volkswagen.

Также участниками этого ДТП стали транспортные средства ЗАЗ Lanos и Nissan Almera, водители которых пришли к обоюдному согласию составить европротокол.

Водителей транспортных средств Volkswagen и "ЗАЗ 110307" патрульные также составили протоколы.

Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулась.

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