Даша Квиткова показала, как выглядит ее нос после пластической операции

Блогерше сделали ринопластику.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова недавно решилась на пластическую операцию.

Жене Добрынина сделали ринопластику. Впрочем, Даша объясняла, что операция была не ее прихотью, а необходимостью.

Даша Квиткова сделала ринопластику / instagram.com/kvittkova

К слову, раньше Квиткова не показывала результаты хирургического вмешательства. Блогерша ходила с тейпами на носу. Но наконец-то Даша уже их сняла и показала своим поклонникам, как она выглядит после пластической операции. Также девушка спросила своих фанатов, нравится ли им ее новый нос, потому что Даша довольна результатом.

Даша Квиткова после пластической операции / instagram.com/kvittkova

"Очень мило выглядит. Хотя я и не привыкла видеть себя такой", — поделилась блогерша.

Кстати, а вот муж Квитковой, Никита Добрынин, и не заметил результаты пластической операции, если бы Даша ему не сказала. Он отметил, что ничего почти не изменилось.

"Если бы ты мне не сказала, я бы и не заметил. У тебя нос не изменился совсем", — отметил Никита.

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