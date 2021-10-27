Даша Квиткова показала видео, как горько плакала в первые недели материнства

Также она опубликовала счастливые кадры, снятые через три месяца после рождения сына.

Украинская блогерша, жена шоумена Никиты Добрынина – Даша Квиткова – три месяца назад родила первенца.

В фотоблоге любимая звезды решила показать, как ей сложно было в первые недели материнства. На видео девушка горько плачет, держа крошечного сына на руках.

Ролик Даша дополнила кадрами, где счастливая предстает уже с трехмесячным Львом. Таким образом победительница "Холостяка" решила поддержать молодых мамочек, показав, что со временем становится легче.

"3 месяца спустя, зная, что это стоило каждой слезы. Мы узнали, что означает настоящая любовь, мы научились со всем справляться. Быть мамой – самая непростая, но самая возграждаемая работа в мире. Делюсь этим видео, чтобы другие мамы знали, что они не одни", – написала звезда Сети.

В комментариях подписчицы-мамы поблагодарили Дашу за это видео.

Оно дает надежду, что дальше будет легче

Даша, спасибо! Как вовремя! Стимулирует

Первые дни всегда тяжело, как вас понимаю по этому видео

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