Длинноногая жена Кошевого в бикини ошарашила роскошной фигурой

Ксения показала кадр c отдыха на Мальдивах.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой во время отдыха с женой на Мальдивах устроил любимой фотосет на пляже.

Одним из горячих снимков Ксения поделилась и с подписчиками своего Instagram. В кадре, появившемся в сторис, дизайнер позировала на фоне Индийского океана. Бывшая участница балета Freedom в черном бикини и солнцезащитных очках похвасталась стройностью, плоским животом и длинными ножками.

Ксения Кошевая / instagram.com/yalta_k

"Доброе утро", – пожелала пользователям она.

Также Евгений и Ксения подурачились на безлюдном пляже.

Евгений Кошевой с женой / instagram.com/yalta_k

Кстати, хотя и не видно, что избраннице шоумена написали фолловеры, но они однозначно сделали ей комплименты в личных сообщениях.

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