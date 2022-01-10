Длинноногая жена Кошевого в бикини ошарашила роскошной фигурой

Ксения показала кадр c отдыха на Мальдивах.
Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой во время отдыха с женой на Мальдивах устроил любимой фотосет на пляже.
Одним из горячих снимков Ксения поделилась и с подписчиками своего Instagram. В кадре, появившемся в сторис, дизайнер позировала на фоне Индийского океана. Бывшая участница балета Freedom в черном бикини и солнцезащитных очках похвасталась стройностью, плоским животом и длинными ножками.
"Доброе утро", – пожелала пользователям она.
Также Евгений и Ксения подурачились на безлюдном пляже.
Кстати, хотя и не видно, что избраннице шоумена написали фолловеры, но они однозначно сделали ей комплименты в личных сообщениях.
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