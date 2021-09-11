Дочь Ирины Горовой похвасталась своими татуировками: "У меня их 50"

Девушка показала свои тату на шее и руках.
Дочь известного продюсера Ирины Горовой Наталья, которую не так давно выгнали из университета, решила похвастаться своими татуировками на теле.
На своей странице в Instagram девушка призналась, что у нее аж 50 различных татуировок. Некоторые из них Наталья показала детальнее, а именно на шее и руках.
"Предлагаю вам рассмотреть некоторые более детально", — отметила под постом девушка.
Судя по фото, Наталья любит минимализм. Ведь все татуировки набитые в похожем стиле, без лишних изысков.
Отметим, Наталья Горовая — это старшая дочь Ирины Горовой, с которой Потап состоял в браке 14 лет.
Напомним, ранее дочь Ирины Горовой похвасталась подтянутым телом в бикини. Наталья показала снимок с морского отдыха.