Дочь Ирины Горовой похвасталась своими татуировками: "У меня их 50"

Дочь Ирины Горовой похвасталась своими татуировками: "У меня их 50"

Девушка показала свои тату на шее и руках.

Дочь известного продюсера Ирины Горовой Наталья, которую не так давно выгнали из университета, решила похвастаться своими татуировками на теле.

На своей странице в Instagram девушка призналась, что у нее аж 50 различных татуировок. Некоторые из них Наталья показала детальнее, а именно на шее и руках.

Тату Горовой на руке / instagram.com/natashka.gorovaya

"Предлагаю вам рассмотреть некоторые более детально", — отметила под постом девушка.

Тату Натальи Горовой / instagram.com/natashka.gorovaya

Судя по фото, Наталья любит минимализм. Ведь все татуировки набитые в похожем стиле, без лишних изысков.

Тату Горовой на шее / instagram.com/natashka.gorovaya

Отметим, Наталья Горовая — это старшая дочь Ирины Горовой, с которой Потап состоял в браке 14 лет.

Напомним, ранее дочь Ирины Горовой похвасталась подтянутым телом в бикини. Наталья показала снимок с морского отдыха.

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