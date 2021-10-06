Дочь Поляковой в слезах сообщила, что ее заблокировали в TikTok из-за видео в юбке

Дочь Поляковой в слезах сообщила, что ее заблокировали в TikTok из-за видео в юбке

Сейчас Маша пытается восстановить свою страницу.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша огорчила своих фанатов.

Поклонники не смогут смотреть видео Маши в TikTok. Аккаунт девушки заблокировали. Об этом Маша в слезах рассказала в своем Instagram.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

"За что вы так? Это несправедливо. TikTok иди ты нах*й. Я ежедневно публиковала 3-4 видео. Создавала контент, много работала. А вы просто взяли и заблокировали", — эмоционально пожаловалась Маша.

Аккаунт Маши Поляковой в TikTok / instagram.com/mashapolyakova

Как признается девушка, ее акант заблокировали из-за видео, на котором она изображена в юбке.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

"Там же ничего не было видно. Юбка была чуть выше колен", — рассказала дочь Поляковой.

Сейчас девушка пытается как-то восстановить свой аккаунт, ведь не хочет, чтобы его работа была напрасной.

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